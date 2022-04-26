Провокування Лондоном української влади на використання західної зброї проти росії призведе до пропорційної відповіді.

Про це заявили у вівторок у міноборони рф, коментуючи заяви заступника глави Міноборони Великобританії Джеймса Хіпі про те, що британський уряд вважає допустимим завдання Києвом ударів по військовим цілям на території росії.

Пряме провокування Лондоном "київського режиму" на подібні дії, у разі спроби їх реалізації, негайно призведе до нашої пропорційної відповіді. Як ми попереджали, російські збройні сили знаходяться в цілодобовій готовності до завдання відповідних ударів високоточною зброєю по центрам прийняття відповідних рішень у Києві.

У Москві додали, що "радники з числа підданих однієї з західних країн, які "перебувають в українських центрах прийняття рішень у Києві, "не обов'язково будуть проблемою" при ухваленні росією рішень на дії у відповідь".

Раніше міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіпі заявив, що Лондон допускає завдання Києвом ударів по "законним військовим цілям" на території росії із застосуванням західних озброєнь. На його думку, "вибирати військові цілі в глибокому тилу противника, щоб порушити його логістику та шляхи постачання, абсолютно законно".

Влада регіонів росії, що межують з Україною, зокрема Білгородської та Брянської областей, регулярно повідомляють про обстріли з української сторони. Україна ці звинувачення зазвичай не коментує.

Нагадаємо, що Велика Британія передасть Україні БМП Stormer з ПЗРК Starstreak.