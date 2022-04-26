росія погрожує ударами по "центрах прийняття рішень" у Києві [ Редагувати ]
Провокування Лондоном української влади на використання західної зброї проти росії призведе до пропорційної відповіді.
Про це заявили у вівторок у міноборони рф, коментуючи заяви заступника глави Міноборони Великобританії Джеймса Хіпі про те, що британський уряд вважає допустимим завдання Києвом ударів по військовим цілям на території росії.
Пряме провокування Лондоном "київського режиму" на подібні дії, у разі спроби їх реалізації, негайно призведе до нашої пропорційної відповіді. Як ми попереджали, російські збройні сили знаходяться в цілодобовій готовності до завдання відповідних ударів високоточною зброєю по центрам прийняття відповідних рішень у Києві.
У Москві додали, що "радники з числа підданих однієї з західних країн, які "перебувають в українських центрах прийняття рішень у Києві, "не обов'язково будуть проблемою" при ухваленні росією рішень на дії у відповідь".
Раніше міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіпі заявив, що Лондон допускає завдання Києвом ударів по "законним військовим цілям" на території росії із застосуванням західних озброєнь. На його думку, "вибирати військові цілі в глибокому тилу противника, щоб порушити його логістику та шляхи постачання, абсолютно законно".
Влада регіонів росії, що межують з Україною, зокрема Білгородської та Брянської областей, регулярно повідомляють про обстріли з української сторони. Україна ці звинувачення зазвичай не коментує.
Нагадаємо, що Велика Британія передасть Україні БМП Stormer з ПЗРК Starstreak.
по темі
Окупанти розпочали наступ на Кривий Ріг. За словами очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, окупанти кілька разів намагалися переходити в атаку на лінії зіткнення, що проходить посеред Херсонщини, але зазнали втрат
На сході України українські захисники за добу знищили до 160 окупантів, а також ворожу техніку. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Збройні сили України відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує швидке закінчення наступу російських військ на Донбасі та припинення активної фази війни. Російські сили "досить активно наступають. Але проблема для них у тому, що це несприятлива для настання місцевість, а сил, які на Донбасі зібрали, замало, щоб рішуче перемогти
Росія та Україна навряд чи відновлять переговори про припинення вогню найближчими тижнями. Обидві сторони чекають результату наступу росії на сході України. Такий прогноз дав Американський Інститут вивчення війни
Російська армія закінчує перегрупування військ і намагається визначити найбільш вразливі місця ЗС України, щоб почати широкомасштабний наступ у Донецькому операційному районі. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив у ефірі національного телемарафону