Велика Британія передасть Україні БМП Stormer з ПЗРК Starstreak [ Редагувати ]
Велика Британія передає Україні "невелику кількість" самохідних зенітних установок Stormer, оснащених пусковими установками для зенітних ракет Starstreak. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у Палаті громад, повідомляє ВВС.
Як оголосив прем'єр-міністр, будуть здійснені поставки першокласної військової техніки на 100 млн фунтів стерлінгів, включаючи 120 бронемашин, протикорабельні ракети та високотехнологічні баражуючі боєприпаси для завдання високоточних ударів...
Як ми бачимо з того, про що нас просить Україна, потрібно робити більше. Тому тепер я можу оголосити перед Палатою, що ми безоплатно передамо Україні невелику кількість бойових машин із пусковими установками для цих зенітних ракет [Starstreak]. Машини Stormer збільшать потенціал українських військ у боротьбі з повітряними цілями на малих дистанціях як у вдень, так і вночі.
За словами Воллеса, Велика Британія вже передала Україні 5 361 ПТРК NLAW, більше 200 ПТРК Javelin і 104 зенітні ракети з різними швидкісними характеристиками. Число останніх планується довести до 250.
За словами Воллеса, ракети Starstreak вже протягом трьох тижнів використовуються в Україні. При цьому він спростував повідомлення про те, що на Україну поставлятимуть британські самохідні гаубиці AS90.
Stormer має 8-зарядну пускову установку на даху і місце всередині для розміщення ще восьми ракет. Ці ракети здатні збивати літаки та гелікоптери ворога, які летять на низькій висоті.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив нещодавно, що британські інструктори в Польщі допомагають українцям освоювати ПЗРК Starstreak.
Нагадаємо, що у Великій Британії обіцяють допомагати Україні аж до перемоги.
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