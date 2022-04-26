Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіпі назвав "абсолютно легітимними" удари України по об'єктах на території росії з метою "порушити ланцюжки постачання, які інакше прямо сприяють смерті та кровопролиттю на українській землі". Главу Міноборони Сполученого Королівства цитує The Guardian.

Міністр заявив, що використання для цього поставленої Великою Британією зброї не є проблемою.

Питання у тому, чи прийнятно, якщо наша [британська] зброя буде використана українцями проти легітимних російських військових цілей? ...Це українці обирають цілі, не виробник чи експортер зброї.

Хіпі зазначив, що так само і для Росії є легітимними удари по цілям на Західній Україні з метою руйнування ланцюжків постачання.

Це є частиною війни.

Влада регіонів росії, що межують з Україною, зокрема Білгородської та Брянської областей, регулярно повідомляють про обстріли з української сторони. Україна ці звинувачення зазвичай не коментує.

Нагадаємо, що Велика Британія передасть Україні БМП Stormer з ПЗРК Starstreak.