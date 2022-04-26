У боях під Харковом загинув 43-річний військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, колишній професійний футболіст Артур Гриценко. Про це повідомляє НОК України у Львівській області.

22 квітня в боях під Харковом на 44-му році життя трагічно обірвалося життя ще одного захисника Батьківщини, військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, відомого футболіста, випускника відділення футболу "Львівської школи-інтернату спортивного профілю" (тепер - "Львівський фаховий коледж спорту") Артура Гриценка.

Артур Гриценко - вихованець житомирського і львівського (тренер - Ярослав Луцишин) футболу. На професійному рівні з 1996-го по 2010 рік виступав на позиції захисника за ФК "Львів", "Карпати-2", "Галичину-Карпати", "Газовик-Скалу" (Стрий), "Сталь" (Дніпродзержинськ), ФК "Біла Церква" й інші команди.

За "Карпати", зіграв свій єдиний у кар'єрі матч у вищій вітчизняній лізі - у серпні 2001-го проти "Закарпаття".

Нагадаємо, що у Маріуполі загинув відомий на Волині футбольний тренер Віктор Ткачук.