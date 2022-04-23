Під Харковом ЗСУ здійснили успішний контрнаступ і звільнили кілька селищ - голова ОВА [ Редагувати ]
На Харківщині Збройні сили України здійснили успішний контрнаступ, зранку 22 квітня українські армійці розпочали наступальні операції на ворога, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатіно, Прудянка Дергачівського напрямку та закріпилися на позиціях!
По області Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою. Українські захисники продовжують тримати оборонні рубежі.
Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харкова та області. За добу окупанти нанесли 56 ударів, як наслідок - 19 поранених, 2 людей загинули.