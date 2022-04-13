У Маріуполі загинув відомий на Волині футбольний тренер Віктор Ткачук. Спортсмен вивіз свою сім'ю у безпечне місце, а сам залишився у місті допомагати людям. Сусіди поховали українця у дворі будинку.

Поховати 53-річного Віктора Ткачука на батьківщині у місті Берестечку Волинської області не змогли. Сусіди змогли лише вирити могилу у дворі будинку, поховати та встановити хрест, розповів його давній друг Анатолій Романовський.

Про те, що футболіст і тренер Віктор Ткачук загинув, рідні дізналися випадково. Хтось із земляків в Італії на одному з каналів побачив сюжет, у якому йшлося про загибель спортсмена.

Там повідомляли, що він гасив пожежу в одній із багатоповерхівок і його вбив снайпер. Його тіло знайшли в тому ж районі, де він і жив. Що там було насправді ми не знаємо. Дружина зв'язувалася зі знайомими, які залишилися там. Але говорити правду телефоном вони бояться.

За даними Донецької ОВА, у Маріуполі загинуло 20-22 тисячі мирних жителів. Будинки 84 тисяч маріупольців повністю зруйновано, це 40% багатоповерхівок.