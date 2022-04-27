На українських окупованих територіях російські військові зґвалтували 400 дітей та дорослих. Про це повідомила уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова, пише "Суспільне Новини",

З Херсонської області зараз є такі звернення. Там, де зв'язок відновлюється, там люди розповідають. А якщо немає зв'язку - то як вони зателефонують?

Дзвінки на гарячу лінію про необхідність отримання психологічної допомоги почали надходити, коли наприкінці березня українські військові почали звільняти міста Київщини, й мешканці змогли спокійно вийти із підвалів. Люди зізнавалися, що стали жертвами сексуального насильства з боку загарбників.

За словами Денісової, таких звернень Офіс омбудсмена отримав із 1 по 14 квітня близько 400, і вони продовжують надходити.

Наші 5 психологів не можуть впоратися з цим навантаженням. Я висловила прохання ЮНІСЕФ, щоб вони збільшили майже в 2 рази кількість психологів, щоб і допомога була якісною, і щоб не було вигоряння, у тому числі цих психологів, які і вдень та вночі отримують такі звернення. І ці випадки дуже страшні.

Завдання Офісу омбудсмена - зафіксувати такі факти, визначити відповідність дій російських загарбників міжнародному гуманітарному праву та дотриманню Женевських конвенцій та протоколів до них та розповісти про це світу. Слідчі дії проводитимуться трохи згодом.

Уповноважений також висловила думку, що пережите сексуальне насильство може вплинути на бажання чи здатність дівчат та жінок народжувати дітей, що має ознаки геноциду.