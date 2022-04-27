Кривий Ріг всю ніч масовано обстрілювався окупантами [ Редагувати ]
Окупанти не залишають спроб захопити Кривий Ріг та сусідні села. Вночі вони проводили масований обстріл із різних артилерійських систем. Про це свідчить заява очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Були попадання у великий елеватор у Мар'янському. Пожежа згашена. І Зеленодольську ТЕЦ у м. Зеленодольськ. Руйнування значні.
Рятувальники впоралися з гасінням пожежі. Без постраждалих не обійшлося.
Один місцевий житель поранений, евакуйований до лікарні м. Кривий Ріг.
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