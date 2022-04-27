Starlink зареєстрував своє представництво в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проекту Starlink в Україні. Він займається наданням послуг супутникового інтернету.
Про це повідомляє в Telegram віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні", - зазначив він.
Зазначимо, в умовах повномасштабного російського вторгнення засновник SpaceX Ілон Маск відгукнувся на прохання української влади, в результаті чого Україна отримала сотні комплектів для підключення до супутникового інтернету Starlink. Це допомогло забезпечити стабільним зв'язком об'єкти критичної інфраструктури.
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