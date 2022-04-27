Геть усе, що пов'язане з країною-агресором. У столиці демонтували символ возз'єднання України та Росії. Радянська скульптура двох робітників стояла у самому серці Києва - під легендарною Аркою дружби народів. Юрій Куций бачив процес демонтажу і готовий поділитися враженнями.

Юрій Куций, кореспондент:

До вчора 40 років шестиметрова статуя двох чоловіків стояла тут, як символ єднання двох народів. А сьогодні відправляється на звалище історії.

Екскурсовод Олексій вже 10 років проводить екскурсії столицею. Він знає всі туристичні магніти Києва, та ось цей пам'ятник не увійшов до цього списку.

Олексій Шимановський, екскурсовод та співзасновник "Київський Код":

Конкретно сюди не так щоб часто екскурсоводи доводили людей. Це місце для самостійної прогулки, змінилося багато що коли побудували моста. Зазвичай біля Маріїнського палацу закінчується екскурсія.

Чоловік переконаний, що ця скульптура не мала нічого унікального і називає її не витвором мистецтва, а ремеслом, яке могли зрозуміти навіть не освідчені члени радянського суспільства. А от про арку туристи запитують часто.

Олексій Шимановський, екскурсовод та співзасновник "Київський Код":

Її видно і про неї часто питали, тобто навіть якщо сюди не заводити про арку розповідав.

Так про арку багато не розкажеш! Тому, щоб зробити екскурсію цікавішою, Олексій підготував про неї декілька байок.

Олексій Шимановський, екскурсовод та співзасновник "Київський Код":

Наприклад, що там є такі, ось знаєте, атракціон, щось на зразок американських гірок в середині і депутатів Верховної Ради там катають.

Це все жарти, але якщо повернутися до боротьби з радянською спадщиною, експерт закликає бути максимально обережними міську владу. Потрібно зважувати всі за та проти.

Олексій Шимановський, екскурсовод та співзасновник "Київський Код":

Інші пам'ятники, з кожним має бути окреме обговорення. Їх не можна ні в якому випадку брати пакетом все і викидати, тому що в цей пакет може потрапити багато чого корисного.

А плани міської влади в цьому питанні амбітні.

Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА:

Їх багато. Це близько 60 локацій - це вже багатостраждальний пам'ятник Щорса, це і монумент Ватутіна, їх багато по місту. Тоді, коли йшла декомунізація, залишилися з різних причин. На сьогодні я думаю буде прийняте рішення про демонтаж і їх передислокації.

Також перейменують близько півтори тисячі об'єктів. Арку, приміром, скоріше за все буде - назвуть Аркою свободи українського народу. Саме таку назву запропонував міський голова, Віталій Кличко. Ще у міської влади є ідеї що далі робити з демонтованими скульптурами та пам'ятниками.

Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА:

Давно йде мова про те, щоб зробити парк скульптур. Тих, які будуть демонтовані. Це напевно буде місце пам'ятникам тоталітаризму, де всі вони мають бути виставленні й збережені.

Звичайно, якщо під час демонтажу в них не будуть відпадати голови, як це було вчора.

Юрій Куций, кореспондент:

Тисячі киян та гостей міста щодня приходили сюди для того, щоб милуватися краєвидами Києва, радіти, журитися. В моєї колеги Анастасії Даугулє своє особливе ставлення до цього місця.

Анастасія - українська телеведуча, кожного дня вона зустрічається з вами на телеканалі "Інтер". Попри щільний графік вона полюбляє це місце.

Анастасія Даугулє, телеведуча:

Я місцевий житель, я живу буквально п'ять хвилин від цього місця, тому я відношуся суто як місцевий мешканець. Ця арка дуже хороший орієнтир. Дуже часто кияни кажуть - "зустрічаємося біля арки", "під аркою".

Скульптури двох чоловіків під аркою, які ще до вчора стояли були свідками особистого життя Анастасії.

Анастасія Даугулє, телеведуча:

Я дуже часто приходила сюди на побачення, сюди під цю арку, для мене - це взагалі романтичне місце. Більше скажу - саме тут, під Аркою дружби, мені зробили пропозицію. Один молодий чоловік. Він вирішив, що це буде красивим символічним місцем для того, щоб зробити пропозицію руки й серця, але в нас не склалися відносини, тому мені не шкода, що це місце змінюється.

Прогулюючись біля арки ми з Анастасією зрозуміли, що без цього шестиметрового пам'ятника, стало лише краще, адже нічого не закриває краєвид і можна робити красиві селфі.