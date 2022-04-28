Sony Pictures перезніме "Веном" і "Мисливців за привидами" [ Редагувати ]
Кінокомпанія Sony Pictures анонсувала роботу над черговими сіквелами фільмів "Веном" та "Мисливці за привидами". Про це повідомив Variety.
Заява була зроблена під час презентації компанії на всесвітньому конгресі власників кінотеатрів CinemaCon. Sony Pictures поки не повідомляє подробиць щодо майбутніх фільмів.
У фільмах "Веном" (Venom, 2018) та "Веном 2" (Venom: Let There Be Carnage, 2021) Том Харді грає журналіста Едді Брока, у тілі якого живе паразит Віднем.
Останній є одним з ключових персонажів всесвіту коміксів Marvel, за яким стоять такі лиходії, як Морбіус та Крейвен-Мисливець. Зараз компанія Sony Pictures працює над фільмом, заснованим на історії Мадам Павутини. Її роль виконає американська акторка Дакота Джонсон.
Щодо "Мисливців за привидами"над новим фільмом із цієї серії працює Джейсон Райтман, син Айвана Райтмана, режисера першого фільму 1984 року (Ghostbusters, 1984).
В 2021 році Райтман випустив продовження фільму свого батька - "Мисливці за привидами: спадкоємці" (Ghostbusters: Afterlife, 2021). У ньому виконавці головних ролей у культовому оригіналі повторили свої амплуа, а до акторського складу приєдналися юні актори, такі як Фінн Вулфард та Маккенна Грейс.
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