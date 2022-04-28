Повітряні сили ЗСУ збили вісім повітряних цілей ворога [ Редагувати ]
Протягом середи, 27 квітня, у небі України Повітряні сили ЗСУ вразили вісім ворожих цілей. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
За минулу добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил та Сухопутних військ вразили вісім повітряних цілей:
- 1 літак (імовірно Су-34);
- 1 крилату ракету;
- 6 БПЛА ОТР.
Авіація Повітряних сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України.
Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та завдання повітряних ударів по окупантах.
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