У Харківському районі росіяни гатять з артилерії по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях. Про це повідомив голова Харківсьої ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів в одному з населених пунктів району відбувся обвал будівлі. За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, - ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає. Станом на зараз у Харківському районі 4 поранених, 1 загиблий. Інформація уточнюється. Медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС працюють на місці.

28 квітня вдень росіяни ще завдали ударів по одному зі східних районів Харкова. 2 постраждалих, 1 людина, на жаль, загинула.

Очільник області закликав харків’ян не нехтуйте сигналами тривоги.

Окупанти жорстоко та підступно продовжують наносити артилерійські, мінометні удари по житлових районах Харкова. Без необхідності - не покидайте укриття. Обстріли тривають.

Нагадаємо, що на Луганщині під обстрілами за добу загинули четверо людей.