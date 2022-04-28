На Харківщині внаслідок обстрілів шестеро поранених, двоє загиблих [ Редагувати ]
У Харківському районі росіяни гатять з артилерії по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях. Про це повідомив голова Харківсьої ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ударів в одному з населених пунктів району відбувся обвал будівлі. За попередніми даними, у людей, яких врятували з-під завалів, - ушкодження незначні, тому потреби в госпіталізації немає.
Станом на зараз у Харківському районі 4 поранених, 1 загиблий. Інформація уточнюється. Медики екстреної допомоги та рятувальники ДСНС працюють на місці.
28 квітня вдень росіяни ще завдали ударів по одному зі східних районів Харкова. 2 постраждалих, 1 людина, на жаль, загинула.
Очільник області закликав харків’ян не нехтуйте сигналами тривоги.
Окупанти жорстоко та підступно продовжують наносити артилерійські, мінометні удари по житлових районах Харкова. Без необхідності - не покидайте укриття. Обстріли тривають.
Нагадаємо, що на Луганщині під обстрілами за добу загинули четверо людей.
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