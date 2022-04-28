У четвер, 28 квітня, голова обласної військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив про те, що внаслідок російських атак на Попасну, Лисичанськ та Гірську громаду зруйновано два десятки будинків.

Російські війська 29 разів за добу обстріляли населені пункти Луганської області, загинули чотири людини та ще четверо отримали поранення.

Він уточнив, що противник застосовував авіацію, системи залпового вогню, ствольну артилерію та мінометну зброю.