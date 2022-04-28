На Луганщині під обстрілами за добу загинули четверо людей [ Редагувати ]
У четвер, 28 квітня, голова обласної військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив про те, що внаслідок російських атак на Попасну, Лисичанськ та Гірську громаду зруйновано два десятки будинків.
Російські війська 29 разів за добу обстріляли населені пункти Луганської області, загинули чотири людини та ще четверо отримали поранення.
Він уточнив, що противник застосовував авіацію, системи залпового вогню, ствольну артилерію та мінометну зброю.
По десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази - Гірську громаду. Вранці стало відомо ще про десять зруйнованих будинків у Попасній. У Гірському вчора вранці загинув 58-річний місцевий житель, який вийшов у двір біля свого будинку і не встиг сховатися від вогню росіян, у Сєвєродонецьку - 85-річна жінка, у Новодружеську та Лисичанську - двоє людей. Ще чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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