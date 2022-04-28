У четвер зранку, 28 квітня, окупанти знову обстрілюють Харківський район. Мешканців просять без крайньої потреби не виходити з укриттів.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов.

Продовжуємо забезпечувати жителів Харкова та громад області гуманітарною допомогою. Працюють пункти видачі "Нової пошти» та "Укрпошти".

Крім того, за словами Синєгубова, за минулу добу російські війська нанесли 11 артилерійських обстрілів по Харкову.

Від вогню окупантів постраждали райони: Індустріальний, Київський. Артилерійські, мінометні та танкові удари ворог наносив також по Кулиничам. По області обстрілювали Дергачі, Золочів, Чугуїв.

Він також додав, що Активні бої тривають і в Ізюмі.