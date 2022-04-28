Прокуратура встановила 10 росіян, які катували людей в Бучі (фото) [ Редагувати ]
Прокуратура встановила 10 військовослужбовців рф, причетних до катувань мирних українців у Бучі на Київщині. Про це повідомила у соцмережах генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Їхню 64 окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ зс рф путін відзначив присвоєнням почесного звання "гвардійської". Подяка від президента за "масовий героїзм", а мовою цивілізованого світу, за воєнні злочини, - це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне - спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдат.
Прокурори Бучанської окружної прокуратури "присвоїли заслужені звання" підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни першим 10 військовослужбовцям цієї бригади ЗС РФ:
- молодшому сержанту В’ячеславу Лаврентьєву;
- рядовому Григорію Наришкіну;
- рядовому Василю Князєву;
- єфрейтору Семену Мальцеву;
- рядовому Сергію Пєскарьову;
- рядовому Альберту Раднаєву;
- єфрейтору Михайлу Кашину;
- єфрейтору Андрію Бізяєву;
- єфрейтору Дмитру Сергієнку;
- сержанту Нікіті Акімову.
Слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били.
В хід ішли кулаки і приклади. У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку.
Маємо докази, що, звісно ж, і ці військовослужбовці першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і "трофейну" побутову техніку.
Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ і викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців. Сотні людей були страчені окупантами просто на вулицях.
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