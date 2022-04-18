"За путіна не може бути жодного повернення до нормальних відносин з росією" - президент Німеччини

Повернення до нормальних відносин з Росією неможливе, поки володимир путін перебуває при владі. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Польщі. Він також фактично звинуватив російських військових та політичне керівництво у злочинах у ході вторгнення до України