путін присвоїв звання "гвардійська" бригаді, яка влаштувала геноцид у Бучі [ Редагувати ]
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володимир путін пописав указ про присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді звання "гвардійська". Відомо, що військові саме цієї частини влаштували геноцид українців у Бучі.
"Присвоїти 64 окремій мотострілецькій бригаді "почесне" звання "гвардійська", - йдеться в указі глави Кремля.
Нагадаємо, на початку квітня окупанти відступили з-під Києва, в тому числі з Бучі. Після відходу загарбників у місті виявили понад 400 тіл мирних жителів.
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