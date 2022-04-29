Українці, які вступили до лав Територіальної оборони, зможуть отримати статус ветерана війни та відповідні пільги, зокрема, з пенсійного забезпечення, а також знижки на оплату комунальних послуг.

Про це йдеться у новій редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, визнаних ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій" від 15 березня 2022 року №2121-IX.

Добровольці тероборони мають право на пільгове пенсійне забезпечення, в тому числі й достроковий вихід на пенсію:

чоловіки зможуть вийти на пенсію у 55 років зі стажем не менше 25 років;

жінки - у 50 років зі стажем не менше 20 років.

Крім того, вони отримуватимуть підвищені пенсії:

для учасників бойових дій - 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни - від 30% до 50% прожиткового мінімуму залежно від групи інвалідності.

Також для бійців ТРО передбачені пільги на оплату комунальних послуг.

Бійців тероборони можуть визнати учасниками бойових дій, а ті, хто отримав поранення, контузії, каліцтва або тяжкі захворювання, пов'язані з виконанням бойових завдань, можуть отримати статус особи з інвалідністю в результаті війни.

Члени родини загиблих або померлих бійців тероборони отримають статус "сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць". Тож якщо ж людина вмирає, її сім'я отримуватиме підвищену пенсію у розмірі, передбаченому для членів сім'ї загиблих військовослужбовців.

"Подробиці" детально писали про це в матеріалі "Родичі зниклих без вісті можуть отримати пенсію по втраті годувальника".