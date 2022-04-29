На Харківщині ЗСУ звільнили село Руська Лозова [ Редагувати ]
Силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Мінборони під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
Це (Руська Лозова - ред.) стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова.
Нагадаємо, що напередодні ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою Харківської області.
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