ЗСУ відновили контроль над Кутузівкою Харківської області - Генштаб [ Редагувати ]
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Збройні сили України відновили контроль на населеним пунктом Кутузівка Харківської області.
Про це повідомляє Генштаб.
Повідомляється, що Сили оборони України сьогодні повністю відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.
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