Північна Корея веде підготовку до нових ядерних випробувань - перших з 2017 року. Про це пише газета Financial Times з посиланням на твердження вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Останні супутникові знімки ядерного полігону в Пхунгері свідчать про те, що "підготовка триває повним ходом". На полігоні фіксуються масштабні будівельні роботи, а також концентрація обладнання в безпосередній близькості від майданчика.

За словами авторів дослідження, оцінки яких наводить газета, темпи підготовки дають змогу припустити, що випробування ядерної зброї можуть бути проведені у травні-вересні 2022 року.

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Востаннє випробування ядерної зброї проводились у КНДР 3 вересня 2017 року. Тоді було підірвано компактний водневий (термоядерний) заряд, який можна встановити на міжконтинентальну балістичну ракету.

Оцінки потужності підірваної бомби відрізняються: за даними Міноборони Японії, вона склала 70 кілотон, за даними Південної Кореї - 100 кілотон.

Нагадаємо, що наприкінці березня КНДР провела випробування "ракети-монстра", яка може досягти США.