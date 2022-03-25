КНДР провела испытания "ракеты-монстра", которая может достичь США (фото) [ Редактировать ]
КНДР 24 марта провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".
Гигантская ракета, названная прессой "монстром", поднялась на максимальную высоту 6248,5 км и пролетела расстояние 1090 км, прежде чем упала в японских территориальных водах, что вызвало возмущение Токио.
При обычной траектории запуска "Хвасон-17" может преодолеть расстояние больше 15 тыс. км, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси. По его словам, под ее радиус действия попадает вся территория США, включая Восточное побережье.
Это 11-й запуск ракеты с территории Северной Кореи с начала 2022 года.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, одетый в черную кожаную куртку и солнцезащитные очки, лично руководил испытательным запуском огромной межконтинентальной баллистической ракеты.
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