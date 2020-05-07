Власти КНДР строят "гигантскую" базу для сборки и хранения баллистических ракет с ядерным зарядом. Об этом сообщает британская газета The Times, ссылаясь на анализ спутниковых снимков, проведенный специалистами американского Центра стратегических и международных исследований.

Комплекс подземных и наземных сооружений находится в окрестностях Пхеньяна, неподалеку от аэропорта.

"Точное предназначение данного центра остается неясным, его конфигурация и размеры сооружений указывают на то, что он может быть использован для сборки баллистических ракет из компонентов, которые доставляются по железной дороге", - отмечает вашингтонский Центр стратегических и международных исследований.

Изучив спутниковые данные, специалисты пришли к выводу, что сооружения базы являются достаточно крупными, чтобы хранить огромные межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-15". Считается, что они способны донести ядерный заряд до Соединенных Штатов.

Его аналитики считают, что хранилище ядерных ракет может быть достроено уже к концу этого года или к началу следующего. Вместе с тем, это зависит от ситуации с распространением коронавируса в КНДР. Официальный Пхеньян заявляет, что в стране нет подтвержденных случаев инфекции, передает Reuters. Вместе с тем какая на самом деле ситуация в самой закрытой стране мира, известно очень мало.

Южнокорейский министр по делам объединения Ким Ен Чул, курирующий переговоры с северным соседом, заявил, что недавнее исчезновение Кима Чен Ына на 20 дней может быть связано как раз с тем, что в стране предпринимали жесткие шаги, чтобы предотвратить начало эпидемии.

Напомним, в сентябре 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о прекращении всех враждебных действий друг против друга. С того времени перемирие неоднократно нарушалось. Кроме того, Пхеньян регулярно проводит учебные ракетные запуски в сторону Японии.