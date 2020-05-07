КНДР строит "гигантскую" базу ядерных баллистических ракет - The Times [ Редактировать ]
Власти КНДР строят "гигантскую" базу для сборки и хранения баллистических ракет с ядерным зарядом. Об этом сообщает британская газета The Times, ссылаясь на анализ спутниковых снимков, проведенный специалистами американского Центра стратегических и международных исследований.
Комплекс подземных и наземных сооружений находится в окрестностях Пхеньяна, неподалеку от аэропорта.
"Точное предназначение данного центра остается неясным, его конфигурация и размеры сооружений указывают на то, что он может быть использован для сборки баллистических ракет из компонентов, которые доставляются по железной дороге", - отмечает вашингтонский Центр стратегических и международных исследований.
Изучив спутниковые данные, специалисты пришли к выводу, что сооружения базы являются достаточно крупными, чтобы хранить огромные межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-15". Считается, что они способны донести ядерный заряд до Соединенных Штатов.
Его аналитики считают, что хранилище ядерных ракет может быть достроено уже к концу этого года или к началу следующего. Вместе с тем, это зависит от ситуации с распространением коронавируса в КНДР. Официальный Пхеньян заявляет, что в стране нет подтвержденных случаев инфекции, передает Reuters. Вместе с тем какая на самом деле ситуация в самой закрытой стране мира, известно очень мало.
Южнокорейский министр по делам объединения Ким Ен Чул, курирующий переговоры с северным соседом, заявил, что недавнее исчезновение Кима Чен Ына на 20 дней может быть связано как раз с тем, что в стране предпринимали жесткие шаги, чтобы предотвратить начало эпидемии.
Напомним, в сентябре 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о прекращении всех враждебных действий друг против друга. С того времени перемирие неоднократно нарушалось. Кроме того, Пхеньян регулярно проводит учебные ракетные запуски в сторону Японии.
по теме
Здоровье Ким Чен Ына: Северная и Южная Корея устроили перестрелку
Сообщения об операции лидера КНДР Ким Чен Ына являются неправдивыми. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Южной Корее. Заявление последовало на следующий день после первого за 20 дней появления Ким Чен Ына на публике.
Розвідка Південної Кореї спростувала чутки про хворобу Кім Чен Ина
Розвідка Південної Кореї вважає, що тривала відсутність на публіці Кім Чен Ина не пов'язана з можливою операцією на серці
Китай запустил ракету с прототипом пилотируемого космического корабля (видео)
Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" может доставлять на низкую околоземную орбиту до 22 тонн груза. Планируется, что с ее помощью будут доставлять модули для китайской орбитальной станции.
США заявили об угрозе голода в КНДР
В Вашингтоне ничего не знают о местонахождении или состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Судьба Ким Чен Ына: бронепоезд диктатора находится на курорте в КНДР
Данная информация появилась на фоне противоречивых сообщений о здоровье диктатора. Хотя местонахождение его личного бронепоезда не подтверждает и не опровергает слухи о смерти, международное сообщество хотя бы знает, где находится лидер страны, обладающей ядерным арсеналом.