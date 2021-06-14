Палец на красной кнопке: США и Россия увеличили число ядерных боеголовок [ Редактировать ]
Источник: U.S. Navy
В 2020 году девять ядерных держав мира сократили общую численность ядерных боеголовок с 13 400 единиц до 13 080, но число ядерных боеголовок в составе оперативных сил возросло с 3720 до 3825. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
Около 2 тысяч боеголовок находились в состоянии повышенной готовности и почти все они принадлежат России и США, вместе обладают более 90% мирового ядерного оружия.
Число ядерных боеголовок в мире:
- Всего - 13 080 (-320);
- США - 5550 (-250);
- Россия - 6255 (-120);
- Великобритания - 225 (+10);
- Франция - 290 (не изменилось);
- Китай - 350 (+30);
- Индия - 156 (+6);
- Пакистан - 165 (+5);
- Израиль - 90 (не изменилось).
Россия и США - единственные из девяти ядерных держав, которые уменьшили свои ядерные запасы - почти на 400 боеголовок. Вместе с тем в составе оперативных сил обе державы увеличили число боеголовок примерно на 50.
Россия уменьшила общее число боеголовок на 120, включая те, которые находятся в составе оперативных сил, хранятся, ожидают демонтажа или списаны. США списали 250 боеголовок.
Вместе с тем Москва нарастила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном за счет межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися боеголовками, а также баллистических ракет морского базирования.
Аналитики SIPRI считают, что и Россия, и США, "придают все большее значение ядерному оружию в своих стратегиях национальной безопасности".
Ядерные боеголовки в составе оперативных сил есть только у США, России, Великобритании и Франции.
В КНДР может находиться 40-50 ядерных боеголовок. В 2019 году SIPRI оценивала ядерный арсенал Северной Кореи в 30-40 единиц боеголовок.
Как сообщали "Подробности", лидеры стран НАТО по итогам предстоящего саммита в Брюсселе и в преддверии встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина намерены объявить о том, что выступают против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования.
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