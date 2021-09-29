КНДР провела успешные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты под названием "Хвасон-8". О запуске новейшего оружия сообщило южнокорейское агентство "Ренхап", ссылаясь на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Испытания гиперзвуковой ракеты прошли утром 28 сентября в провинции Чаган. Северокорейские власти назвали ракету одной из "пяти самых важных" новых систем вооружений. Гиперзвкуковые системы упоминаются в пятилетнем военном плане КДН, принятом в январе 2021 года.

В сообщении ЦТАК ракету "Хвасон-8" назвали "стратегическим оружием", что может подразумевать, что она может нести ядерный заряд, сообщает BBC.

Японское агентства Kyodo передает, что КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету малой дальности.

Напомним, что 15 сентября Северная Корея провела запуски двух баллистических ракет. В сторону Японского моря. Ракеты выпустили из центральных районов КНДР в сторону Японского моря, они упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 800 км.

Предыдущие испытания баллистических ракет КНДР провела 25 марта 2021 года. В 2020 году Северная Корея четыре раза проводила испытания баллистических ракет. В 2019 году Пхеньян провел 13 ракетных пусков.

"Гиперзвуковыми" называют ракеты, которые развивают скорость, минимум в 5 раз превышающую скорость звука (335 м/сек - ред.), то есть свыше 6100 км/час. Они считаются высоко маневренными и способны работать на разных высотах.

В начале июня 2020 года сообщалось, что США провели успешные испытания новейшей тактической гиперзвуковой ракеты PrSM.