З початку війни захисники Маріуполя ліквідували до 2 тисяч окупантів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Полк "Азов" з початку повномасштабної війни ліквідував у Маріуполі до 2 тисяч окупантів. Крім того, захисники міста знищили десятки одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє "Азов" в Telegram.
"З початку повномасштабного наступу окупанта полком "Азов" було вбито: за підтвердженими даними - 1157 живої сили противника (також ще 840 - за непідтвердженими даними). Санітарні втрати - 520 підтверджено (також 3150 - за непідтвердженими даними)", - йдеться у повідомленні.
Всього, за даними "Азову", у Маріуполі знаходиться до 14 тисяч російських солдатів.
Крім того, українські захисники знищили техніку ворога:
- танки - 49 знищено та 29 пошкоджено;
- БТР - 23 знищено, 24 пошкоджено;
- БМП - 36 знищено, 24 пошкоджено;
- БМД - 5 знищено;
- катер "Раптор" - 1 знищено;
- СУ-25 - 1 пошкоджено;
- ББМ "Тайфун" - 2 знищено, 2 пошкоджено;
- "Тигр" - 3 знищено, 2 пошкоджено;
- "Рись" - 2 знищено, 2 пошкоджено;
- вантажна техніка - 25 знищено, 8 пошкоджено.
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