Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту [ Редагувати ]
Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в уряді. А ще німці готуються до життя без російського газу. В офіційному Берліні не відкидають - Москва може раптово припинити постачання палива. Тетяна Логунова розкаже більше.
Перші - Болгарія та Польща. Хто наступний? Німеччина - найбільший споживач російського блакитного палива в Євросоюзі - готується до зупинки газопостачання.
Про імовірність газового шантажу з боку кремля - німців почали попереджати одразу після нападу росії на Україну. А коли "Газпром" прикрутив вентиль Польщі та Болгарії, офіційний Берлін одразу заявив - "ми наступні". В імовірність такого сценарію - жителі Німеччини вірять. Утім, не бояться.
Я думаю, що Росія це зробить. Але нехай. Завжди можна знайти якесь рішення. - Звісно, я користуюся газом, але не боюся припинення газопостачання. Це не так страшно. Не замерзнемо.
До раптової зупинки готові й в уряді. Принаймні, канцлер Шольц запевняє - план є.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Можна тільки гадати, яке рішення ухвалить росія щодо експорту газу. Але це не має жодного сенсу. Необхідно бути готовим до всього. Ми почали готуватися ще до початку війни й продовжуємо зараз.
За кілька місяців Німеччина вже суттєво скоротила залежність від енергоресурсів із росії. Якщо раніше частка російського газу у загальному споживанні перевищувала 50 відсотків, то нині - становить усього 35. Плани амбітні - через півтора року повністю відмовитися від співпраці з "Газпромом".
Клаудіа Кемферт, енергетичний експерт:
Якщо Німеччина добре підготується, у нас не буде проблем з газопостачанням. Необхідно зробити три речі: диверсифікувати закупки, ще влітку заповнити сховища на зимовий період і перейти на відновлювальні джерела енергії.
А от піддаватися на шантаж кремля і платити за газ рублями - експертка не радить.
Клаудіа Кемферт, енергетичний експерт:
Німеччина та Європа не повинні дозволяти на себе тиснути. Ми маємо посилатися на підписані контракти й платити у відповідній валюті.
Що з цього приводу думають великі німецькі енергетичні компанії - поки неясно. Основний імпортер - компанія Uniper - тільки повідомила, що наразі розробляє майбутню схему оплати за газ. І постійно консультується з цього приводу з урядом Німеччини.
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