Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в уряді. А ще німці готуються до життя без російського газу. В офіційному Берліні не відкидають - Москва може раптово припинити постачання палива. Тетяна Логунова розкаже більше.

Перші - Болгарія та Польща. Хто наступний? Німеччина - найбільший споживач російського блакитного палива в Євросоюзі - готується до зупинки газопостачання.

Про імовірність газового шантажу з боку кремля - німців почали попереджати одразу після нападу росії на Україну. А коли "Газпром" прикрутив вентиль Польщі та Болгарії, офіційний Берлін одразу заявив - "ми наступні". В імовірність такого сценарію - жителі Німеччини вірять. Утім, не бояться.

Я думаю, що Росія це зробить. Але нехай. Завжди можна знайти якесь рішення. - Звісно, я користуюся газом, але не боюся припинення газопостачання. Це не так страшно. Не замерзнемо.

До раптової зупинки готові й в уряді. Принаймні, канцлер Шольц запевняє - план є.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Можна тільки гадати, яке рішення ухвалить росія щодо експорту газу. Але це не має жодного сенсу. Необхідно бути готовим до всього. Ми почали готуватися ще до початку війни й продовжуємо зараз.

За кілька місяців Німеччина вже суттєво скоротила залежність від енергоресурсів із росії. Якщо раніше частка російського газу у загальному споживанні перевищувала 50 відсотків, то нині - становить усього 35. Плани амбітні - через півтора року повністю відмовитися від співпраці з "Газпромом".

Клаудіа Кемферт, енергетичний експерт:

Якщо Німеччина добре підготується, у нас не буде проблем з газопостачанням. Необхідно зробити три речі: диверсифікувати закупки, ще влітку заповнити сховища на зимовий період і перейти на відновлювальні джерела енергії.

А от піддаватися на шантаж кремля і платити за газ рублями - експертка не радить.

Клаудіа Кемферт, енергетичний експерт:

Німеччина та Європа не повинні дозволяти на себе тиснути. Ми маємо посилатися на підписані контракти й платити у відповідній валюті.

Що з цього приводу думають великі німецькі енергетичні компанії - поки неясно. Основний імпортер - компанія Uniper - тільки повідомила, що наразі розробляє майбутню схему оплати за газ. І постійно консультується з цього приводу з урядом Німеччини.