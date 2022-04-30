УЕФА ухвалить рішення про усунення російських команд з єврокубків - ЗМІ [ Редагувати ]
Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) наступного тижня планує розглянути питання про статус російських клубів і національної збірної та про їхню участь у турнірах. Про це повідомляє Championat.com з посиланням на джерело.
На даний момент розглядається два варіанти: усунення на сезон, або продовження вже чинного відсторонення до подальшого повідомлення.
Це означає, що клуби не зможуть взяти участь в єврокубках наступного сезону, а всі види збірних випадуть з турнірів під егідою УЕФА.
Наразі UEFA не планує повністю виключати Російський футбольний союз (РФС) зі свого складу.
Нагадаємо, що 28 лютого ФІФА й УЕФА заборонили російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях через російське воєнне вторгнення до України.
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