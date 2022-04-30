Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) наступного тижня планує розглянути питання про статус російських клубів і національної збірної та про їхню участь у турнірах. Про це повідомляє Championat.com з посиланням на джерело.

На даний момент розглядається два варіанти: усунення на сезон, або продовження вже чинного відсторонення до подальшого повідомлення.

Це означає, що клуби не зможуть взяти участь в єврокубках наступного сезону, а всі види збірних випадуть з турнірів під егідою УЕФА.

Наразі UEFA не планує повністю виключати Російський футбольний союз (РФС) зі свого складу.

Нагадаємо, що 28 лютого ФІФА й УЕФА заборонили російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях через російське воєнне вторгнення до України.