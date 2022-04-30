На Рівненщині покинутим хатам дають друге життя. Будинки, які раніше стояли пустими, - місцеві жителі ремонтують, а подвір'я - облагороджують. Усе для того, аби у них змогли оселитися біженці. Окрім житла людям зносять одяг, продукти харчування та побутову техніку.

Як нині обживаються ті, хто зміг втекти від війни - дивіться у сюжеті.

Мебель тоже вся была. Вся была. Шкаф был. Единственное, что мы купили - телевизор.

Олексій показує свій новий дім, в якому оселився з дружиною та п'ятьма дітьми. Сім'я приїхала з міста Соледар, що на Донеччині. Чоловік каже, сіли ледь не в останній автобус, який ще вивозив людей із прифронтової зони.

Олексій Гататулін, переселенець із Соледара:

Мы вообще получается в эпицентре событий, если брать наш Бахмут и Соледар. С одной стороны идут с Изюма. Они хотят. Другое они идут с Рубежного хотят. И мы прям в центре. Я понимаю, что будут боевые действия. Но однозначно какие-то. Но естественно я своими детьми рисковать не стал.

Багатодітній родині вдалось знайти прихисток на Рівненщині. Це - будинок місцевої жительки. Пані Оксана каже, в ньому ніхто не проживав сім років. Тому жінка вирішила облаштувати порожню хату та селити туди тих, хто цього потребує. Безкоштовно.

Оксана Кравцова, місцева жителька:

Вирішили поселить людей, треба якось допомогти, бо ж дуже шкода. Зробила такий більш-менш ремонт в будинку цьому і людей знайшли - вони заселилися. Ми дуже довольні, що попала така велика сім'я. Бо великий будинок, що є їм де розміститься.

Місцеві забезпечили родину усім необхідним. Подарували побутову техніку, килим, одяг для дорослих та дітей. А ще привезли запас продуктів.

Вот здесь картошка, лук, буряк. Вот это вот нам подарили еще и холодильник.

Нині ж Олексій продовжує облаштовувати будинок самостійно. Фарбує стіни, двері та відновлює частину меблів.

Олексій Гататулін, переселенець із Соледара:

К этому дома отношусь, как к своему дому. Ну на данный момент - это мой дом и я его обхаживаю, делаю уют в нем. Естсвенно планирую пока оставатся сдесь, потому что я понимаю, что такое война.

Любов Тимошенко із Бородянки разом із чоловіком виїжджали з-під обстрілів, нічого з собою не змогли взяти. Їхали наосліп, а в дорозі знайшли оголошення в інтернеті про безкоштовний прихисток. Так опинилися в цьому будинку на Рівненщині, який донедавна теж пустував.

Любов Тимошенко, переселенка з Бородянки:

Цей будинок повністю був пригодний для проживання. Ми нічого самостійно не дороблювали, ні ремонтів, нічого. Все тут було. Як ви бачите, так воно є. Цілий вечір до нас йшли сусіди з пропозиціями, що вам помогти, що вам привезти, що вам необхідно. І понавозили стільки продуктів, і одягу і постіль. Все - до самих дрібниць.

У громаді кажуть, нині у них вже зареєстровано понад 250 внутрішньо переміщених осіб. І людей продовжують приймати далі.

Оксана Слободенюк, голова територіальної громади:

Спілкуємося з усіма власниками житлових будинків, в яких зараз на даний час ніхто не проживає. Своїми силами та за участі наших жителів здійснюємо ремонт. Приїздять люди, ми їм показуємо ці житлові будинки, які в нас умови, і заселяємо туди людей.

Загалом на Рівненщині від початку війни вже оселилися понад п'ятдесят тисяч біженців. Але кожен з них не полишає надії після перемоги повернутись у рідні домівки.