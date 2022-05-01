росія націлена на тривалу окупацію Херсона. Про це повідомляє розвідка Британії.

Про це свідчить поява в місті проросійської адміністрації та її заяви про "неможливість" повернення в Україну та перехід на російський рубль.

Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір росії надати сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі.

Мету тривалої окупації Херсона розвідники пояснюють так: стійкий контроль над Херсоном та його транспортними зв'язками підвищить здатність росії підтримувати своє просування на північ і захід та покращити безпеку контролю над Кримом.

Нагадаємо, що на Херсонщині зник мобільний зв'язок та інтернет.