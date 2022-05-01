росія націлена на тривалу окупацію Херсона - британська розвідка [ Редагувати ]
росія націлена на тривалу окупацію Херсона. Про це повідомляє розвідка Британії.
Про це свідчить поява в місті проросійської адміністрації та її заяви про "неможливість" повернення в Україну та перехід на російський рубль.
Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір росії надати сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі.
Мету тривалої окупації Херсона розвідники пояснюють так: стійкий контроль над Херсоном та його транспортними зв'язками підвищить здатність росії підтримувати своє просування на північ і захід та покращити безпеку контролю над Кримом.
Нагадаємо, що на Херсонщині зник мобільний зв'язок та інтернет.
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