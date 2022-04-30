Підозри у держзраді заочно оголосили призначеному окупантами так званому губернатору Херсонської області Володимиру Сальдо та гауляйтеру Херсона Олександру Кобцю. За те, що перейшли на бік ворога, рашистським посіпакам загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Ще один претендент у підозрювані - свіжопризначений окупантами фейковий керівник Скадовського району - Сергій Швайко. Відомо, що він громадянин Росії, який народився й останні 10 років мешкав у Скадовську. Докладніше про те, що відбувається на Херсонщині - у нашому огляді.

Погрози за саботаж, анонсоване відключення від української банківської системи та повідомлення, що пенсії в рублях отримали люди одразу у двох неіснуючих районах Херсонщини. Все це наговорив маріонетка окупантів - Володимир Сальдо. Так звана пресконференція так званого голови Херсонщини стала вибухом брехні, залякування та пропаганди.

Володимир Сальдо, підозрюваний у державній зраді:

Есть опасения, что в этот день, 9 мая, или там накануне, могут произойти какие-то провокационные действия Вооруженных сил Украины. Но опять же, будет на их совести. У Херсонцев и херсонской области есть серьезная защита сейчас.

І це може означати лише одне: рашисти можуть самі готувати провокації за відпрацьованим сценарієм. Бо Збройні Сили України не обстрілюють українські міста, на відміну від цинічних загарбників.

Владислав Назаров, офіцер оперативного командування "Південь":

На окупованих територіях Херсонщини й Миколаївщини рашисти намагаються просувати ідею невідворотності закріплення регіонів під владою росії. Ця діяльність успіхів не має, адже місцеві чинять відчайдушний спротив, попри розгін мітингів, залякування та подворові обходи окупантами. Готуючи чергову фейкову картинку для пропагандистського телебачення, окупанти намагаються загітувати ветеранів та дітей війни долучитися до святкування 9 травня.

Уже зрозуміло, що не знайшовши реальної підтримки, окупанти можуть вдатися до тиску. Загарбники й далі забирають у полон людей та не дозволяють виїжджати з міста.

По поводу возможности выехать из Херсона, сегодня из Херсона выехать можно только в Крым.

Херсон сповнений рашистської техніки.

Впереди едет колонна зет-автомобилей. Обычно такие вещи боятся снимать, но я вам сниму. Войска есть, иногда много, иногда меньше, но вот вы видите, колонна небольшая прошла.

Поки обласний центр у напрузі, села на Херсонщині окупанти терзають обстрілами. У Киселівці поранені п'ятеро людей, один чоловік загинув. Померла і жінка, яку дістав ворожий снаряд у Чорнобаївці. Щоб врятуватися, люди готові ризикувати життям.

Весь світ облетіли кадри з покинутими велосипедами та візками, на яких жителі Херсонщини тікали з-під окупації.

Дмитро Невеселий, міський голова Зеленодольська:

Велосипеди, дитячі коляски та інвалідні візки, це все те, що ми змогли забрати з території, до якої змогли добігти люди. Все кидали, бігли пішки посадками, полями й добралися до наших хлопців.

До жителів Каховки, а з нею - і всієї Херсонщини - звертаються наші захисники. Просять чекати й вірити.

Каховочка, привет, скоро будем уже. Работаем здорово, все держитеь, как бы не было сложно. Скоро будем. Слава Украине! Героям слава!

А окупанти готові гризти один одного, і цим полегшують роботу нашим бійцям. Управління розвідки повідомляє: у Киселівці була перестрілка бурятів з кадирівцями. Причини міжетнічного конфлікту полягають у небажанні бурятів іти в наступ та "нерівноправність" умов з чеченцями, які, до того ж забирають більшість із награбованого.