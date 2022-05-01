Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства", який поширює єдині правила індексації на всі пенсії.

Про це повідомляє газета "Пенсійний кур'єр" на своєму Telegram-каналі.

Цей закон передбачає фіксовану дату щорічної індексації - 1 березня. Раніше політики це коригували щороку вручну.

Водночас індексація відбуватиметься для всіх категорій українських пенсіонерів, враховуючи інфляцію та росту середньої зарплати. До цього частина категорій пенсіонерів не підпадали під щорічну індексацію.

Крім того, відтепер призначати пенсії можна достроково тим громадянам, у яких є повний страховий стаж, а також тим, трудовий договір з якими розірвано через скорочення штату чи ліквідацію підприємства.

Також достроково можна оформлювати пенсійні виплати матерям і батькам хворих на тяжкі та рідкісні захворювання дітей, яким не встановили інвалідність.

Газета також процитувала міністерку соціальної політики Марину Лазебну, яка сказала, що відповідний закон є справедливим, тому що поширює єдині правила індексації на всі пенсії.