У Курській області рф впав залізничний міст [ Редагувати ]
У Курській області рф сталося "часткове обвалення залізничного мосту". Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт. За його словами, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Сьогодні, приблизно об 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Наразі на місці працюють спецслужби, щоб встановити причини НП. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів.
Курський губернатор назвав обвал залізничного мосту "диверсією".
Друзі, на жаль, інформація підтвердилася. Це була диверсія. Тому заведено кримінальну справу, і слідчі органи, фахівці силових відомств розбиратимуться. Більш детальну інформацію дамо трохи пізніше.
Нагадаємо, що окупанти завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман.
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