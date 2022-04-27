Окупанти завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман [ Редагувати ]
У середу вранці, 27 квітня, окупанти завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман. Наразі інформації про постраждалих немає.
Про це повідомляється в Telegram глави "Укрзалізниці" Олександра Камишина.
Сьогодні о 06:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає.
За його словами, рівень пошкодження інфраструктури визначать після закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що цей міст є практично єдиним автомобільним і залізничним сполученням з трьома районами Одеської області - Ізмаїльський, Болградський і Білгород-Дністровський.
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