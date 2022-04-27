У середу вранці, 27 квітня, окупанти завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман. Наразі інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляється в Telegram глави "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

Сьогодні о 06:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає.

За його словами, рівень пошкодження інфраструктури визначать після закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що цей міст є практично єдиним автомобільним і залізничним сполученням з трьома районами Одеської області - Ізмаїльський, Болградський і Білгород-Дністровський.