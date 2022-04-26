Вибух мосту на Дністровському лимані: з'явилися фото наслідків [ Редагувати ]
У вівторок, 26 квітня, з'явилися фото з наслідками вибуху мосту на Дністровському лимані.
Цей міст – найважливіша транспортна артерія, яка пов'язує Одесу з румунським кордоном.
Крім того, цей міст є практично єдиним автомобільним і залізничним сполученням з трьома районами Одеської області - Ізмаїльський, Болградський і Білгород-Дністровський.
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