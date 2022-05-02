Російській армії знадобляться роки, щоб відновитися після вторгнення до України. Про це повідомляє британська розвідка у щоденному аналізі ситуації на лінії фронту в Україні.

За оцінками британського оборонного відомства, на початку вторгнення Росія мала понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% всієї її наземної бойової чисельності.

На початок травня, вважає Міноборони Великобританії, понад чверть цих частин виведені з ладу. Найбільше постраждали елітні частини російської армії, наприклад, повітряно-десантні війська.

Росії, ймовірно, знадобляться роки, щоб відтворити ці сили.

Міністерство оборони рф з початку війни в Україні, яка триває понад два місяці, лише двічі повідомляло про втрати російської армії. Востаннє, 25 березня, росіяни доповіли, що загинув 1351 вояк, 3825 отримали поранення.

Нагадаємо, що на Харківщині під Ізюмом українські армійці знищили 30 одиниць ворожої техніки.