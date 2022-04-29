Армія рф просувається в Україні "повільно і нерівномірно", частина військ залишає Маріуполь - Пентагон [ Редагувати ]
Війська рф змогли трохи просунутися в Україні після поновлення на початку минулого тижня наступу на Донбасі, при цьому такий рух загарбників йде повільно і нерівномірно, зазначають представники міністерства оборони США і НАТО.
За словами чиновників Пентагону, Штати бачили "деякі свідчення" покращення здатності рф поєднувати повітряні та наземні операції, а також - поповнювати запаси сил на місцях.
Рух на Донбасі російських військ йде "повільно і нерівномірно", що дозволяє їм просуватися тільки на "кілька кілометрів або близько того" кожен день, розповів високопоставлений представник Міноборони США, який побажав залишитися не названим.
Так, Штати вважають, що рф намагається винести уроки з помилок, які вона зробила раніше при початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли у колон танків і бронетехніки закінчилися пальне і продовольство, що робило їх легкою ціллю для ЗСУ, що використовують тактику маневрених атак.
За словами високопоставленого представника НАТО, Росія розмістила елементи управління і контролю поблизу свого кордону зі східною Україною, що є ознакою того, що вони намагаються виправити проблеми зі зв'язком і координацією, що спостерігалися при нападі на Київ.
Якщо перед початком вторгнення 24 лютого рф зібрала від 125 до 130 батальйонних тактичних груп біля кордону з Україною, то нині в країні налічується 92 БТГ, і ще 20 - на території росії біля кордону, каже чиновник Пентагону.
Представник міністерства оборони Європи заявляє, що атаки рф тепер "дещо краще скоординовані, але невеликими формуваннями - підрозділи розміром з роту за підтримки вертольотів. Найнижчий рівень взаємної підтримки".
Також наголошується, що росія зазнає великих втрат у живій силі та техніці, і неясно, чи зможе москва здійснити необхідні зміни, щоб домінувати на сході України.
За словами високопоставленого представника Міноборони США в коментарі Reuters, були зафіксовані ознаки того, що деякі російські сили залишають Маріуполь і рухаються на північний захід (у бік Запорізької області), попри те, що бої за місто тривають.
Як поінформував представник Пентагону, рф уже випустила по Україні близько 1 900 ракет. Найбільше з таких ударів було завдано Маріуполю і в цілому по території проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
За даними Міноборони США, росіяни не планують висадження десанту на узбережжі Чорного моря. Так, флот ворога зосереджений задля демонстрації сили.
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