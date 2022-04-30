На Харківщині під Ізюмом українські армійці знищили 30 одиниць ворожої техніки (відео) [ Редагувати ]
На Ізюмському напрямку під Харковом нацгвардійці спільно з артилеристами ЗСУ завдали удар по місцю розташування російських військ, знищивши понад 30 одиниць ворожої техніки. Про це повідомляє Нацгвардія України.
Група бійців спеціального призначення Національної гвардії України, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника. Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії. Аби ворог підсмажився ще якісніше, гвардійці здійснювали корегування.
Більше 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків, а також БТРи, БМД та МТЛБ було знищено завдяки філігранній роботі нацгвардійців та військовиків ЗСУ.
Нагадаємо, що на Харківщині ЗСУ звільнили село Руська Лозова.
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