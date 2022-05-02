У Лисичанську внаслідок ворожих обстрілів згорів один із найкращих освітніх закладів Луганщини - Лисичанська гімназія, яка була частиною бельгійської спадщини міста. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У неділю, 1 травня, вчора внаслідок прицільного обстрілу в гімназії зайнялася пожежа. Палало декілька годин. Вогонь повністю знищив понад сторічну пам’ятку архітектури.

Лисичанська багатопрофільна гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України, її випускники завжди складали ЗНО з високими показниками та вступали до кращих вищих навчальних закладів країни. Тепер попіл. "Руський мир" виглядає так.

"Була побудована більше 100 років тому бельгійцями. Входила до топ-100 кращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у, але згоріла через тварин без цінностей в 2022 році", - написала випускниця Яна Гончаренко.

Нагадаємо, що напередодні на Луганщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, троє поранені.