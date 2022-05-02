На Луганщині за добу зруйнували 28 будинків

У результаті обстрілів Луганської області за минулу добу троє людей загинули і троє отримали поранення. Серед постраждалих - дитина. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

1 травня близько 20:00 під час сильного обстрілу Золотого з боку росіян отримав поранення хлопчик (2010 р.н.). Серед постраждалих є місцевий житель. Загинула жителька Золотого. За останні 24 години ще двоє мирних жителів загинули в Лисичанську та Попасній. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська.

В Оріховому зруйновано щонайменше 12 будинків, у Гірському - чотири.

У Лисичанську згоріла стара будівля багатопрофільної гімназії, яка була частиною бельгійської спадщини міста, пошкоджено кілька будинків.

У Сєвєродонецьку пошкоджено шість багатоповерхівок, п’ять з яких розташовані впритул одне до одної.

Загалом 1 травня міста та села Луганської області обстріляли 18 разів. Наразі офіційно зареєстровано лише 28 зруйнованих будинків.

З електроенергією залишаються два міста області, з водою одне - частково.

Нагадаємо, що на Луганщині та Донеччині російські війська обстрілюють усю лінію фронту.