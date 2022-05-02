На Луганщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, трое поранені (фото) [ Редагувати ]
У результаті обстрілів Луганської області за минулу добу троє людей загинули і троє отримали поранення. Серед постраждалих - дитина. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
1 травня близько 20:00 під час сильного обстрілу Золотого з боку росіян отримав поранення хлопчик (2010 р.н.). Серед постраждалих є місцевий житель. Загинула жителька Золотого.
За останні 24 години ще двоє мирних жителів загинули в Лисичанську та Попасній. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська.
В Оріховому зруйновано щонайменше 12 будинків, у Гірському - чотири.
У Лисичанську згоріла стара будівля багатопрофільної гімназії, яка була частиною бельгійської спадщини міста, пошкоджено кілька будинків.
У Сєвєродонецьку пошкоджено шість багатоповерхівок, п’ять з яких розташовані впритул одне до одної.
Загалом 1 травня міста та села Луганської області обстріляли 18 разів. Наразі офіційно зареєстровано лише 28 зруйнованих будинків.
З електроенергією залишаються два міста області, з водою одне - частково.
Нагадаємо, що на Луганщині та Донеччині російські війська обстрілюють усю лінію фронту.
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