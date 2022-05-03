В Чернігівській області відновлюється заборона на торгівлю алкогольними напоями. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Вчора ми проаналізували динаміку та характер злочинів за останні два тижні і, ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку мешканців Чернігівщини, а на іншу акциз в місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь мешканців Чернігівщини. Тому сьогодні зранку я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території усієї Чернігівської області.



У новий день з холодною тверезою головою кожен робить свою справу.