Окупанти обстріляли Чернігівську область [ Редагувати ]
У неділю, 1 травня, окупанти обстріляли Чернігівську область. Про це свідчить зведення Генштабу Збройних сил України.
Противник проводив повітряну розвідку в Сумському напрямку.
На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції українських військових в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області. Крім того, окупанти поводили повітряну розвідку в Сумському напрямку. Ворог використовував безпілотник.
У Генштабі не виключають проведення окупантами демонстраційних дій уздовж кордону. Противник також може відновити обстріли позицій українських військових та інфраструктури в прикордонних районах на цьому напрямку.
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