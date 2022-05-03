На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 9 мирних жителів [ Редагувати ]
На Донеччині російські окупанти 3 травня вбили щонайменше 9 мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Російська авіація зранку бомбить Авдіївку - під ударом житловий масив у центральній частині міста. Вчора вночі окупанти на цьому ж напрямку застосували "Гради".
Наслідки обстрілів та бомбардувань ще належить встановити, але вже зараз відомо про щонайменше 3 загиблих і 2 поранених, 8 пошкоджених будинків.
Внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло три людини, що йшли по питну воду.
Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.
Також під ворожим вогнем сьогодні Очеретинська громада. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, що на Луганщині окупанти знищили елеватор на 30 тис. тонн зерна.
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