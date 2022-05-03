У Рубіжному окупанти знищили авіабомбами сучасний елеваторний комплекс на 30 тис. тонн зерна. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Мета - Голодомор. Окупанти розбомбили літаками елеватор у Рубіжному. Супутникові знімки від компанії "Planet Lab" свідчать про те, що на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено.

Очільник області повідомив, що на підприємстві було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1500 тонн на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник.

Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тис. тонн зерна одночасно.

Окрім того, в окупованих містах зафіксовані випадки вивозу зерна до рф. Раніше окупанти знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, що окупанти масово вивозять українське зерно до Криму.