На Донеччині внаслідок обстрілів загинули четверо людей, 9 поранені [ Редагувати ]
За 25 квітня росіяни вбили ще 4 мирних мешканців Донеччини: 2 у Лимані, 1 у Мар’їнці та 1 у Ямполі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Обидві жертви росіян у Лимані це діти. Росіяни забрали життя 9-річної дівчинки та 14-річного хлопця. Ще дев’ятеро людей на території області дістали поранення.
Крім того, після поранень на Луганщині у Бахмуті померла 1 людина, ще двом була надана медична допомога.
Очільник Донеччини зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, що на Луганщині окупанти обстріляли автобус з евакуйованими.
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