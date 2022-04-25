За 25 квітня росіяни вбили ще 4 мирних мешканців Донеччини: 2 у Лимані, 1 у Мар’їнці та 1 у Ямполі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Обидві жертви росіян у Лимані це діти. Росіяни забрали життя 9-річної дівчинки та 14-річного хлопця. Ще дев’ятеро людей на території області дістали поранення. Крім того, після поранень на Луганщині у Бахмуті померла 1 людина, ще двом була надана медична допомога.

Очільник Донеччини зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти обстріляли автобус з евакуйованими.