Ракетний удар по Львову: подробиці про постраждалих [ Редагувати ]
У вівторок ввечері, 3 травня, в результаті ракетних ударів по Львову постраждала одна людина. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Наразі відомо, що російські ракети влучили у три електропідстанції міста.
Попередньо одна людина поранена. Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанції.
Як відомо, сьогодні ввечері у Львові пролунали кілька потужних вибухів. Після цього низка районів міста залишилися без світла, а також у місті почалися перебої з мобільним зв'язком та телебаченням.
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