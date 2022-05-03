У вівторок ввечері, 3 травня, в результаті ракетних ударів по Львову постраждала одна людина. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Наразі відомо, що російські ракети влучили у три електропідстанції міста.

Попередньо одна людина поранена. Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанції.

Як відомо, сьогодні ввечері у Львові пролунали кілька потужних вибухів. Після цього низка районів міста залишилися без світла, а також у місті почалися перебої з мобільним зв'язком та телебаченням.