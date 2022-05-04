Президент України Володимир Зеленський сумнівається в успіху мирних переговорів з росією. На думку глави держави, прорив у переговорному процесі очікується лише після спеціального звернення з боку президента росії володимира путіна.

"Наші переговорні групи взаємодіють на рівні їхніх учасників. Вони обговорюють підготовку до зустрічі лідерів. Я не дуже вірю в такі переговори", - заявив президент України, заявив, виступаючи у відеоформаті на зустрічі виконавчих директорів, організованому газетою The Wall Street Journal.

Зеленський вважає важливим продовжувати діалог з російською стороною, доки путін "не підпише чи не виступить із якимось офіційним зверненням, я не бачу якоїсь перспективи для цих переговорів".

Напередодні, 3 травня, володимир путін провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. У ході розмови президент росії підтвердив готовність Москви продовжувати діалог із Києвом.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що українська армія не проводить операцій на території росії.