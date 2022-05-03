Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дудою з нагоди Дня конституції Польщі. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави держави.

Український президент привітав лідера Польщі та братній народ із 231-ю річницею ухвалення конституції. Зеленський поінформував Дуду про перебіг війни та трагічну ситуацію в Маріуполі.

Окрім того, лідери обох держав обговорили подальшу оборонну допомогу Україні. Президент України окремо відзначив вагомий внесок Польщі в цій сфері. Також сторони погодилися про необхідність збільшення санкційного тиску на росію.

росія вже розпочала енергетичну війну проти Польщі та всієї Європи. Держави ЄС мають позбавитися енергетичної залежності від рф.

Український і польський президенти також обговорили гуманітарні питання. Зеленський подякував Дуді, польському уряду та народу за прихисток для мільйонів українців. Також президент України запросив польського колегу виступити у Верховній Раді.