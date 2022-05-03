Українські військові захищають свої землі та не мають наміру ані атакувати, ані окупувати російську територію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю арабським телеканалам "Аль-Арабія" й "Аль-Хадас". Зеленський заперечив, що українська армія проводить бойові дії на території держави-агресора.

Військові дії нині йдуть лише в межах України і не перекинулися до росії, українська армія не проводить військових операцій на російській території. ЗСУ... захищають свої землі і не прагнуть зайняти російські.

З початку російського вторгнення до України влада російських регіонів, які межують з Україною, неодноразово заявляла про обстріл з української сторони.

У Бєлгородській області чи не щодня лунають вибухи і працює ППО, у Курській області на днях впав залізничний міст, а в Пермі вибухнув пороховий завод, де виготовляли ракети і снаряди для систем залпового вогню.