Зеленський заявив, що українська армія не проводить операцій на території росії [ Редагувати ]
Українські військові захищають свої землі та не мають наміру ані атакувати, ані окупувати російську територію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю арабським телеканалам "Аль-Арабія" й "Аль-Хадас". Зеленський заперечив, що українська армія проводить бойові дії на території держави-агресора.
Військові дії нині йдуть лише в межах України і не перекинулися до росії, українська армія не проводить військових операцій на російській території.
ЗСУ... захищають свої землі і не прагнуть зайняти російські.
З початку російського вторгнення до України влада російських регіонів, які межують з Україною, неодноразово заявляла про обстріл з української сторони.
У Бєлгородській області чи не щодня лунають вибухи і працює ППО, у Курській області на днях впав залізничний міст, а в Пермі вибухнув пороховий завод, де виготовляли ракети і снаряди для систем залпового вогню.
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