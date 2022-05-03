російські окупанти продовжують наступ під Ізюмом Харківської області, незважаючи на втрати. Для підтримки своїх військ на цій ділянці з Бєлгородської області перекинуті важкі міномети "Тюльпан" і реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Смерч".

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Повідомляється, що противник силами кількох підрозділів продовжує наступ у напрямку Ізюм - Барвінкове. При цьому окупанти несуть втрати.

Для підтримки наступу на цій ділянці противник перекинув з території Бєлгородської області в район Ізюма батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" калібром 240-мм і підрозділ з РСЗВ "Смерч".

"На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проводити фільтраційні заходи. Для цього додатково залучають підрозділи "Росгвардії", - додали в Генштабі.